Gaziantep'te hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hakkında 24 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Suç Araştırma Timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kuzeyşehir Mahallesi'nde "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 24 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
