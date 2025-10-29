Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Gaziantep'in Araban ve Nizip ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Araban Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlenen törende, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından buradaki tören sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam eden programda ise Kaymakam Özgür İşçimen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program şiirlerin okunması, koro gösterisi, ödül töreni ve resim sergisiyle son buldu.

Törene sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Nizip

Nizip ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Nizip Kaymakamlığı'nda başlayan tören, ilçe merkezindeki semt sahasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.