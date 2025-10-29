Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Gaziantep'in Araban ve Nizip ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:43
        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Araban Hükümet Konağı'nın bahçesinde düzenlenen törende, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından buradaki tören sona erdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam eden programda ise Kaymakam Özgür İşçimen, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Program şiirlerin okunması, koro gösterisi, ödül töreni ve resim sergisiyle son buldu.

        Törene sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Nizip

        Nizip ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü, törenle kutlandı.

        Nizip Kaymakamlığı'nda başlayan tören, ilçe merkezindeki semt sahasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösteri ile devam eden programda, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Nizip Belediyesi tarafından ödülleri verildi.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

