Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki Ökkeş Ş'ye ait 27 YM 585 plakalı otomobilin içinde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

