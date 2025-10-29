Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halinde bulunan otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:41
        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halinde bulunan otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki Ökkeş Ş'ye ait 27 YM 585 plakalı otomobilin içinde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Patlama sırasında otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

