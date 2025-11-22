Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla fidan dikimi yapıldı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla YEŞİLANTEP Projesi'nin 41'inci etabında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:46
        Gaziantep'te "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla fidan dikimi yapıldı
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla YEŞİLANTEP Projesi'nin 41'inci etabında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yeşil alanlarını genişletmek için Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan YEŞİLANTEP Projesi kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

        Belkıs Mahallesi'nde, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 9 bin metrekare alana 300 fidan dikildi.

        Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği iş birliğinde ağaçlandırma çalışmalarına dair protokol imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınmanın etkilerinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

        Kente hidrojenli otobüsü de kazandırmak istediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Euro Prize ödülü aldık. Euro Prize ödülü çevre dostu bir ödül. Nerede boş alan varsa yeşil alan yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeşil Vatan 2053 Sıfır Emisyon hedefi var. Tek ağaç dikmeyle olmuyor. Master planlarımızı yaptık. Sanayiyi akıllı ve yeşil yapmak zorundayız. Şu an sanayide yeni daha büyük yüksek biyolojik arıtma yapılıyor. Göreve geldiğimizde önce araçların yaşını gençleştirdik. Sonra CNG'ye geçtik. 25 tane elektrikli otobüsü bu şehre kazandırdık. Toplam filomuzun içerisinde yenilenebilir olan kısım yüzde 30'a çıktı."

        YEŞİLANTEP Projesi ile kent merkezinde 345 bin 299 metrekare alan yeşillendirilirken proje kapsamında 16 bin 945 ağaç toprakla buluşturuldu.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Arpacı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Elif Çetindağ, Ağaç Derneği Başkanı Kemal Çetindağ ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

