        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te huzur uygulamasında aranan 28 şahıs yakalandı

        Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 28 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:54
        Gaziantep'te huzur uygulamasında aranan 28 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 28 şahıs yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına ve huzur güvenliğin sağlanması için "Huzur27" uygulaması yapıldı.

        15 bin 129 kişinin sorgulandığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

        Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 137,56 gram uyuşturucu madde, 472 paket gümrük kaçağı sigara ve 250 faturasız ilaç ele geçirildi, bu konularla ilgili 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Trafik yönünden yapılan denetimde ise 1643 araç sorgulanurken, 134 araca 1 milyon 108 bin 807 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

