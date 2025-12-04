Gaziantep'te "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yapay Zeka Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji odaklı farkındalığı artırmayı ve öğrencileri sektörün uzman isimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Öğrenci Dekanı Doktor Öğretim Üyesi Özgür Osman Demir, yapay zekanın, insan hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Yapay zekanın iş süreçlerini optimize ettiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlıyor ve geleceğin mesleklerini şekillendiriyor. Bu dönüşümü doğru anlayan, veriyi etkin kullanabilen ve teknolojiyi yönlendirebilen gençlerimizin yetişmesi hem şehrimiz hem ülkemiz için kritik öneme sahiptir. Zirvemizin, öğrencilerimize bu alanda yeni bakış açıları kazandıracağına yürekten inanıyorum."

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz ise hayata geçirdikleri projelerle yapay zeka alanını en aktif şekilde kullanmaya gayret ettiklerini ifade etti.