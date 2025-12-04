Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı kaymakamı Erciyas, Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti

        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, 800 rakımda bulunan Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman bekçilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:48
        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliğine ait gözetleme noktasında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Erciyas, ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Erciyas, zorlu koşullarda kesintisiz görev yapan personelin fedakarlığını takdir ettiğini belirterek, "Gösterdiğiniz özverili çalışma hem bölgemiz hem ülkemiz için çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

