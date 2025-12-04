Nurdağı kaymakamı Erciyas, Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, 800 rakımda bulunan Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman bekçilerini ziyaret etti.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliğine ait gözetleme noktasında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Erciyas, ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erciyas, zorlu koşullarda kesintisiz görev yapan personelin fedakarlığını takdir ettiğini belirterek, "Gösterdiğiniz özverili çalışma hem bölgemiz hem ülkemiz için çok kıymetli." dedi.
