        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Göztepe maçında oyuncularına inanıyor:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçta oyuncularına güvendiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:55
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçta oyuncularına güvendiğini belirtti.

        Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe karşılaşmasının sadece futbolcu ve teknik heyetin değil tüm şehrin maçı olduğunu aktardı.

        Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadıkları müsabakada iki kez öne geçmelerine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımızın gösterdiği mücadele en az galibiyet kadar değerliydi." ifadesini kullandı.

        Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçın büyük bir önem taşıdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Burak hocamızla güzel bir birliktelik içerisindeyiz ve geleceğe olan hayallerimiz de her geçen gün artıyor. Elbette önemli olan bunu sürdürebilmek. Önümüzde belki de altı puan değerinde bir Göztepe maçı bizleri bekliyor. Bu karşılaşmayı kazanmamız halinde ligde dördüncü sırada bulunan Göztepe'yle aynı puana geleceğiz. Oyuncularımıza, Burak hocamıza, ekibine, hepsine gönülden inanıyorum."

        - Taraftara çağrı

        Göztepe karşılaşmasının tüm Gazianteplilerin maçı olduğunu aktaran Yılmaz, "Lütfen pazar günü herkes iki saatini bu takıma, bu renklere ayırsın. Biz onları tribüne çekebilmek için tüm fedakarlığı yapıyoruz ve bu takım gerçekten dolu tribünler önünde oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Hiç şüphem yoktur, en az 27 bin taraftarımız bir kez daha stadyumda takımlarını destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

