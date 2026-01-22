Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Gençlikspor'un hedefi Efeler Ligi'nde çıkışını sürdürmek

        Gaziantep Gençlikspor'un hedefi Efeler Ligi'nde çıkışını sürdürmek

        ÖMER FARUK SALMAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanan Gaziantep Gençlikspor, lige tutunmak istiyor.

        Giriş: 22.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:05
        Gaziantep Gençlikspor'un hedefi Efeler Ligi'nde çıkışını sürdürmek
        ÖMER FARUK SALMAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanan Gaziantep Gençlikspor, lige tutunmak istiyor.

        Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde oynayan Gaziantep Gençlikspor, ligin ilk yarısını 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 13. sırada tamamladı.

        Ligde kalıcı olmak isteyen Güneydoğu temsilcisi, sıkı hazırlık yaparak başladığı ikinci devrede çıktığı 2 maçı da kazanarak 10. sıraya yükseldi.

        Kalan maçlardan alacağı puanlarla lige tutunmak isteyen kırmızı-siyahlı ekibin başantrenörü Ali Bağcı, AA muhabirine, ikinci yarıya galibiyetlerle başladıklarını bu seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

        İstanbul Gençlikspor'un ilk 4 hedefiyle oynayan güçlü bir takım, Alanya Belediyespor'un ise Avrupa kupalarında oynayan bir ekip olduğunu hatırlatan Bağcı, şunları kaydetti:

        "Alanya deplasmanında 3-0'lık net ve güzel bir galibiyet aldık. Alt sıralardan uzaklaşma adına biraz daha rahat nefes aldığımızı söyleyebilirim. Henüz her şey bitmedi, kesinleşmedi. Hafta sonu sahamızda Galatasaray ile önemli bir maça çıkacağız. Bunun bilincindeyiz ve yoğun bir şekilde maçlara hazırlanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edip bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

        Bağcı, lige 1 ay kala toparlandıklarını ve sezon hazırlıklarına geç başlamanın dezavantajını yaşadıklarını ifade ederek, "Devre arası hazırlık anlamında bizim için daha iyi oldu. Bunu daha iyi değerlendirdik ve adaptasyon sürecimizi sağladık. Her geçen gün bunun üzerine daha da koyarak ilerledik. Şu anda tek hedefimiz ligde kalıcı olmak, bunun için çok çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

