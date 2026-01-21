Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Gaziantep'te kar yağışı beklentisi nedeniyle perşembe ve cuma günleri motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:53
        Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
        Gaziantep'te kar yağışı beklentisi nedeniyle perşembe ve cuma günleri motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre perşembe ve cuma günleri kentte kar yağışı beklendiği, buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı belirtildi.

        Motokurye ile dağıtım yapan araçların trafikte can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu değerlendirmelerle birlikte ilgili kesimlerin de talepleri ve motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla, valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00'ten başlamak üzere 23 Ocak Cuma gününü de kapsayacak şekilde kent sınırları içinde motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, tüm bireysel motosiklet ve skuter kullanıcılarına da toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

