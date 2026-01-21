Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te bir kişinin yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bir kişinin yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişinin çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'nde C.Ş'nin (70) kahvehanede darbedilerek çantasından para, döviz ve ziynet eşyasının yağmalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, olayla ilgili 35 suç kaydı bulunan C.Ş'yi (34) tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki ifadesinini ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden polis memurunun ismi Araban ilçe emniyet amirliğ...
        Depremde hayatını kaybeden polis memurunun ismi Araban ilçe emniyet amirliğ...
        Gaziantep'te sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te sahte para operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93'üncü yıl dönümü SANK...
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93'üncü yıl dönümü SANK...
        Şehit Kamil 106'ncı yıl dönümünde anıldı Küçük Kamil'in tabutuna sarılı Tür...
        Şehit Kamil 106'ncı yıl dönümünde anıldı Küçük Kamil'in tabutuna sarılı Tür...
        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva
        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümünde anlamlı turnuva
        Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı