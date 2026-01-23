Habertürk
        Gaziantep'te drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde drift atıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

        23.01.2026 - 15:11
        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma yaptı.

        Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüye cezai işlem uygulayarak, sürücü belgesine 2 ay süreyle el koydu. Araç trafikten men edildi.

        Paylaşılan videoda, sürücünün ATV ile drift attığı görüntüler yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

