        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ile Güvercin Sevenler Derneği tarafından "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:12
        Gaziantep'te "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi
        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ile Güvercin Sevenler Derneği tarafından "29. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması" düzenlendi.

        Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kuşlara yönelik bir pazar kuracaklarını belirterek, "Kuş Pazarı'nın arka tarafına yem merkezi de kuracağız. Kuşçular yemlerini bizden alacak. Seçimden önce ne söz verdiysek yerine getireceğiz." dedi.

        Yılmaz, Gaziantep'te 40 bin kuşçu bulunduğunu ve onların yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.

        Gaziantep Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Hakan Göğüş ise desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

        Festival kapsamında 15 ayrı kategoride seçilen en güzel güvercinlerin sahiplerine kupa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

