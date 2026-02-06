Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan deprem mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Doğan mesajında, 6 Şubat depremlerinin sadece bir tarih değil, bir hafıza ve sorumluluk olduğunu belirtti.





Felaketin derin izler bıraktığını vurgulan Doğan şunları kaydetti:



​"O gece sadece binalar yıkılmadı; hayatlar yarım kaldı, ocaklar söndü. 6 Şubat'ta zaman durdu. Acının ne olduğunu biz yaşadık, kayıbın ne demek olduğunu biz öğrendik. Çünkü bu topraklarda kaybettiklerimiz sadece bir sayı değil, birer evlat, anne, baba ve yarım kalan hayatlardır. ​Bu yüzden unutmadık, unutturmayacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

