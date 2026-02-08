Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftası yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligdi oynadığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet ile 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.



Güneydoğu temsilcisi, bu maçlarda rakiplerine 27 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.



Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata yarınki maçta görev yapamayacak. Tedavisi tamamlanan Abena ise kadrodaki yerini alacak.





Güneydoğu ekibi, daha önce Kasımpaşa ile oynadığı maçların 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.



