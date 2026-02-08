Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftası yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 09:22 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftası yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligdi oynadığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet ile 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Güneydoğu temsilcisi, bu maçlarda rakiplerine 27 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.

        Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata yarınki maçta görev yapamayacak. Tedavisi tamamlanan Abena ise kadrodaki yerini alacak.


        Güneydoğu ekibi, daha önce Kasımpaşa ile oynadığı maçların 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'teki cinayete ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı
        Gaziantep'teki cinayete ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Gaziantep FK'yi ziyaret...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Gaziantep FK'yi ziyaret...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te halk toplantısına katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gaziantep'te halk toplantısına katıldı
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, "Çocuklar durmasın" etkinliğine konuk...
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, "Çocuklar durmasın" etkinliğine konuk...
        Gaziantep'te damperi köprüye çarpan kamyon yan yattı
        Gaziantep'te damperi köprüye çarpan kamyon yan yattı