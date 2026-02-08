Habertürk
Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:21 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:21
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Şahinbey

        Hakemler:Ramazan Demiröz, Yayla Fatih

        Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Takavar, Aslan Eski)


        Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Leal, Tsvetan, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Tuna Uzunkol, Sliwka, Arda Bostan, Yiğit Hamza Aslan)


        Setler: 25-22, 28-30, 18-25, 18-25


        Süre: 123 dakika (28, 41, 31, 23)





        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

