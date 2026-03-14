Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde refüje, aydınlatma direklerine ve seyir halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



A.T. idaresindeki 27 ATN 724 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direklerine çarptı.



Kontrolden çıkan otomobil ,daha sonra İ.Ş. yönetimindeki 31 BBJ 020 plakalı tırın römorkuna çarparak durabildi.



Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



