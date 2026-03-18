Türk ihracatçılar Suriye'deki devlet yapılanmasının güçlenmesinden memnun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'de devlet yapılanmasının güçlenmesinin ihracatçıları sevindirdiğini bildirdi.



Kadooğlu yazılı açıklamasında, belirsizliklerin ve risklerin azalması, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliğin artmasının ihracatı olumlu yönde etkilediğini belirtti.



Suriye ile ilişkilerin her geçen gün daha sağlam bir zemine taşındığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:



"Suriye’de devlet yapısının daha öngörülebilir bir çerçeveye kavuştuğu bu dönemde temaslarımızı sistematik biçimde artırarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sınır ticaretindeki operasyonel belirsizliklerin azalması ve lojistik akışların düzenli ritme oturmasıyla ortaya çıkan fırsatı, kurumsal diyalog kanallarıyla destekledik. Bu yaklaşımın somut çıktılarından biri, Halep’te Türkiye ve Suriye’nin önde gelen firmaları arasında imzalanan iş birliği protokolüydü, bu anlaşma Suriye’nin yeniden imarına yönelik güçlü bir ilk adım oldu."



Kadooğlu, sahadan gelen ihtiyaçları kamu otoriteleriyle eş zamanlı ele alan diyalog ve çözüm mekanizmalarını sürekli canlı tutmak istediklerini dile getirerek, "Ayrıca mal ticaretinin yanında ortak yatırım ve uzun vadeli proje modellerinin güçlenmesine öncelik vereceğiz. 2026 için beklentimiz, istikrar–yatırım–ticaret ilişkisinin daha da güçlenmesi ve ihracatın nitelik ve çeşitlilik açısından daha da derinleşmesidir." ifadelerini kullandı.



Kadooğlu, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 70'e yakın bir artışla 2,6 milyar dolara ulaştığını, bunun yıl geneline yayılan temasların ve sahadaki koordineli uyumun da bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

