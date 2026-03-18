İslahiye Şehitliği'nde temizlik yapıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İslahiye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun katılımıyla İslahiye Şehitliği ziyaret edilerek çevre temizliği yapıldı.
Programa İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin de katıldı.
Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem dualar etti hem de şehitlik alanının temizliğini yaparak farkındalık oluşturdu.
