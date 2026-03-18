Gaziantep'te uygun fiyatlı baklava dönemi başladı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından uygun fiyatlı baklavaların satılacağı satış noktası açıldı.



Karacaahmet Mahallesi'nde kilogramı 660 liradan baklava satılacak olan işletmenin açılışını gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlara uygun fiyatlı baklava vermek istediklerini söyledi.



Piyasada baklava fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim satacağımız 1.sınıf baklava bu, yani sade yağ ve boz fıstık çok ayrıdır, bunun piyasa fiyatı 1350 ile 1400 liradır. Ama bazı büyük firmalar bunu 1.800 ile 2.100 liraya kadar satıyorlar. Biz bunun fiyatını 660 lira olarak belirledik." dedi.



Yılmaz, şu an açılan Karacaahmet şubesinin ardından Çıksorut bölgesine büyük bir dükkan hazırlığının devam ettiğini, İbrahimli de açacakları yerler olduğunu ve toplam 5 şube, 2 karavan ile uygun fiyatlı baklava hizmeti yapacaklarını anlattı.



Belediye olarak "Gölbucks Cafe" ile ilk olarak bu işlere başladıklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Şu an Gaziantep'te dünyaca ünlü firmaların müşteri sayısının en az 20 katına ulaştık. Gökbucks'ta biz bu işi başardığımızı görünce, baklava için de yapmaya karar verdik. Projemizi de şehit ve gazilerimiz için yapalım dedik. Biz burada satmış olduğumuz her baklava için şehit ve gazi yakınlarına belli bir yüzdelik vereceğiz. İşletmenin gelirlerinden büyük bir kısmını, belirli yüzdesini şehit ve gazi yakınlarımıza her ay düzenli olarak yatıracağız. Burada tahmini olarak, ayda 40-50 ton üzerinde baklava satılmasını hedefliyoruz."







