Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

        Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'teki Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

        Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        - Malatya

        Malatya Şehir Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretleri yaptı.


        Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta kent protokolü, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

        Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyh Adil Şehitliği ve Kapıçam Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Müftüsü Hasan Güller ve diğer ilgililer katıldı.

        Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

        Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Güller'in okuduğu duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
