Antep savunmasının sembol ismi: Şahin Bey

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'i Fransız işgalinden kurtarmak amacıyla yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 şehit verilen mücadelenin önemli isimlerinden Şahin Bey, şehadetinin 106. yılında anılıyor.



Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları, toplumun her kesimine örnek oluyor.



Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında Yemen'e er olarak gittiğinde cepheyle tanışan Şahin Bey, buradaki başarısıyla kısa sürede başçavuş oldu.



Trablusgarp Harbi'ne gönüllü katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da ve Sina Cephesi'nde düşman birliklerine karşı cansiparane mücadele örneği ortaya koydu.



Vatanseverliği ve gayretleriyle öne çıkan Şahin Bey, teğmenlik rütbesine yükseldi. 1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra serbest bırakıldı.



Ardından Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilen Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek kente gitmeye karar verdi.



- "Düşman arabaları, cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez"



Kilis-Antep yolunu kontrol altına alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözleriyle adını tarihe yazdırdı.



Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve beraberindekiler, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini hezimete uğrattı.



Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta, "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza." ifadesini kullandı.



Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti.



- Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi



Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti. Son ana kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.



Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, şehidinin adını ilçeye, okullara ve mahallelere veriyor.



Şahin Bey, her yıl şehit edildiği Elmalı Köprüsü yakınlarında, Gaziantep-Kilis kara yolunun 28. kilometresindeki anıt mezarı başında anılıyor.



- "Mermisi bittiğinde süngüsünü takıp kendini siper etmiş"



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, AA muhabirine, Antep savunmasının 20. yüzyılın en uzun süren şehir savunmalarından biri olduğunu söyledi.



Fransızların, 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan bir ekiple Antep'e gelmek üzere yola çıktıklarını anlatan Yakar, şöyle konuştu:



"Şahin Bey, düzenli ordunun olmadığı Antep'te kendi askeri tecrübesini ortaya koyarak etrafına milis kuvvetlerini toplamış ve herhangi bir emir almadan gönüllü olarak Fransız ordusuna karşı gelmiştir. Şahin Bey'in ordusu 150-200 kişilik bir gruptur. Çok büyük Fransız ordusuna karşı halktan meydana gelen ordunun başındaki Şahin Bey, savunma stratejisi oluşturmuş ve burada savunma hatları kurmuştur."



- Şahin Bey'i süngüyle şehit etmişler



Şahin Bey'in, Antep savunmasının bayrak şehitlerinden biri olduğunu ifade eden Yakar, "Şahin Bey Fransızlara karşı üç gün boyunca mücadele etmiştir. Sayıları az olmasına rağmen düşmanın tankına ve tüfeğine karşı imanını ve vatan sevgisini ortaya koymuştur. Şahin Bey, mermisi bittiğinde süngüsünü takıp kendini siper etmiş ve yakınına kadar gelen düşmana karşı süngüyle mücadele etmiştir. Onlar da Şahin Bey'i süngüyle şehit etmiştir. Şahin Bey, vücudunun her aşamasını Antep savunması için feda etmiştir." diye konuştu.

