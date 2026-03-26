        Gaziantep'te inme geçiren hasta erken müdahaleyle hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        GAZİANTEP-Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Kemal Kılıç, geçirdiği inme sonrası hastanede uygulanan erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Bir süredir konuşma bozukluğu ve zaman zaman bilinç kaybı yaşayan Kılıç, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada fenalaşarak bayıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, burada tedavi altına alındı.

        Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yapılan değerlendirmede inme teşhisi konulan Kılıç'a, damardaki pıhtının eritilmesi amacıyla trombolitik (pıhtıda kullanılan ilaç tedavisi) tedavisi uygulandı. Yaklaşık 13 gün süren tedavi sürecinin ardından Kılıç sağlığına kavuştu.

        Nöroloji Uzmanı Dr. Ramazan Şencan, AA muhabirine, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

        Hastanın zamanında hastaneye ulaştırılması sayesinde ciddi bir riskin atlatıldığını belirten Şencan, büyük damar tıkanıklıklarında ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.

        İnme belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Şencan, "Konuşma bozukluğu, yüz kayması, kol ve bacakta güçsüzlük ile denge kaybı gibi durumlarda hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekir." dedi.

        Kemal Kılıç ise yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Masadan kalkamadım, ayağımı hareket ettiremedim. Sonrasında bayılmışım. Tedavi sürecim çok iyi geçti, şimdi kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

