Gaziantep'te ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan 9 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.