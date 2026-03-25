Gaziantep'te İpek Yolu Kariyer Fuarı düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) İpek Yolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.



GAÜN ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi, İŞKUR ve Türk Telekom iş birliğinde yapılacak olan fuar, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.



Fuarda, kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin açacakları stantlar ile öğrencilerin, kurum temsilcileriyle birebir görüşmeler yapması staj ve istihdam olanaklarına ilişkin bilgi alması hedefleniyor.



Aynı zamanda fuara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılması bekleniyor.



Fuar, 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

