Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G'de tarihi adım
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
