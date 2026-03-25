İslahiye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı tır ile R.A'nın kullandığı 27 AJT 945 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü R.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A. (76) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.