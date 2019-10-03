Nurdağı’nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Gaziantep'te, iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NurdağıGaziantep otoyolunun 18. kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada Cuma Damlar idaresindeki 31 ACU 92 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonrasında İsa P.’ın kullandığı 27 BJD 48 plakalı tıra çarparak durabildi. Feci kazada arkadan gelen İlyas K.'nin kullandığı 33 TR 108 plakalı otomobil de tıra arkadan çarptı.

Cuma Damlar kaldırıldığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan İsa P., İlyas K. ve annesi Huri K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gaziantep'te çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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