Piknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralı

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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafi ticari araç takla atarak drevrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için yola çıktıktığı öğrenilen, Mustafa Horuz'un kullandığı 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:17

YATSI 19:31

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