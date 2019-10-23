Şehitkamil’de imzalar, eğitim için atıldı Şehitkamil’den binlerce anaokulu öğrencisine kırtasiye yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil’de imzalar, eğitim için atıldı Şehitkamil’den binlerce anaokulu öğrencisine kırtasiye ...

İHA

Şehitkamil’de imzalar, eğitim için atıldı Şehitkamil’den binlerce anaokulu öğrencisine kırtasiye yardımı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesinde bulunan 35 sosyal tesisteki 70 ana sınıfında eğitim gören öğrencileri sevindirecek protokolü imzaladı. Protokol kapsamında eğitim gören bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye edilecek.
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 35 sosyal tesiste 70 ana sınıfı şubesinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteği sunulacak. Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı hizmet binasındaki protokol imza programına; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.
Devlet olarak en büyük önceliğimiz eğitim
Protokol imza töreni sonrası açıklama yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Devlet olarak en büyük önceliğimiz eğitim. Hem kamu kurumları hem yerel yönetimler bu konuya çok büyük önem ve hassasiyet göstermekte. İlçemizde ise okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak adına ‘Eğitimde Öncelik Okul Öncesi Eğitim’ projesini başlattık. Tabi buradaki amacımız, okul öncesindeki okullaşma oranını daha da yükseltmek. Şu an itibariyle Şehitkamil bölgemizde okul öncesi okullaşma oranımız yüzde 61 seviyelerinde. Tabi bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde ama biz bu oranı daha da yükseltmek istiyoruz. Bu konuda da başta Şehitkamil Belediyemiz olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kamu kurumları olarak da bir seferberlik başlatıldı. İstiyoruz ki çocuklarımız, 36 aydan itibaren okula başlasınlar. 7 yaş çok geç, dolayısıyla çocuklarımızı daha erken yaşta okul ile buluşturmamız lazım. Hem temel bilgi ve becerilerinin gelişmesi hem de okula daha erken yaşta alışması son derece önemli. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi açısından okul öncesi eğitimin önemi oldukça fazladır. Dolayısıyla bu konuya daha fazla ehemmiyet göstererek bu oranı daha da yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitkamil Belediyemiz bünyesinde bulunduğu 35 sosyal tesisinde bulunan 70 ana sınıfını Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ederek büyük bir çalışmaya imza attı. Özellikle anasınıfı olmayan okullarımızda, bölgelerimizde ve dezavantajlı dediğimiz bölgelerde bu öğrencilerimiz bu sosyal tesislerdeki ana sınıfından faydalanmaya çalışacaklar. Bu anlamda de biz bu bölgelerimizdeki okullaşma oranını inşallah daha da yukarılara taşıyacağız. Aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan ailelerimize de maddi destek sağlayarak da onların okul öncesi eğitim kurumlarına gitmelerine yönelikte çalışmalar yürütüyoruz. Gerek kırtasiye yardımı, gerek temizlik malzemesi desteğidir. Bu anlamda gerekli olan ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla inşallah ilçemizdeki okul öncesi okullaşma oranının daha da yükseleceğine inanıyorum. Ben bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten örnek bir çalışma, örnek bir uygulama. Sosyal tesislerin eğitim amacıyla kullanılacak olması gerçekten Belediye Başkanımızın eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Hem kendisine hem ekibine hem de Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bugün yapmış olduğumuz bu protokol imza töreninin de hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
"Tüm gayretimizle çalışıyoruz"
Çocukların okul öncesi eğitim alması için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Sayın Kaymakamımızın gözetiminde sağ olsun Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bir protokol imzaladık. Artık bunu geleneksel hale getirdik. Sayın Kaymakamımızın da bahsettiği gibi 35 noktada 70 sınıfta yaklaşık bin 500 çocuğumuzun özellikle okul öncesi eğitim alması noktasında, ayrıca bu fiziki mekanların ötesinde onların eğitim giderlerinin karşılanması noktasında Şehitkamil Belediyesi olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz. Herhangi bir konuyu tartıştığımızda karşımıza çıkan en önemli unsur eğitimli, nitelikli birey meselesi oluyor. Eğitimin, alt yaş grubundan başlayarak ömrümüzün sonuna kadar öğrenmeyle devam etmesi gerekiyor. Bu sosyal tesislerimizde okul öncesinden başlayıp ileri yaştaki annelerimizin eğitimine kadar her safhada eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. Bu etkinliği, sürdüreceğimizi de beyan ediyorum. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep polisinden 1078 personel ve 81 ekip ile dev operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden 1078 personel ve 81 ekip ile dev ...
SANKO Üniversitesi akademik açılış töreni Açılış dersini Prof. Dr. Banu Onaral verecek
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademik açılış töreni Açılış dersini Prof. ...
GKV’de AFS Kültürlerarası Program Anlatıldı
YEREL HABERLER GKV’de AFS Kültürlerarası Program Anlatıldı
GSO’dan Almanya’ya heyet organizasyonu K 2019 fuarı’nı ziyaret eden heyet, sektörün güncel durumu ve geleceği konusunda firmalarla işbirliği fırsatlarınıda değerlendirdi
YEREL HABERLER GSO’dan Almanya’ya heyet organizasyonu K 2019 ...
GKV’de “YKS Bilgilendirme ve Motivasyon” semineri
YEREL HABERLER GKV’de “YKS Bilgilendirme ve Motivasyon” semineri
Kapkaççılar otomobildeki yazıdan yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaççılar otomobildeki yazıdan yakalandı
GKV’li Dr. Erkan Ağyüz 'Uluslararası Matematik Konferansı'nda
YEREL HABERLER GKV’li Dr. Erkan Ağyüz 'Uluslararası Matematik ...
GAÜN Hastanesi’nde Suriyeli doktorlara eğitim
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesi’nde Suriyeli doktorlara eğitim
Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı 4 plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini ...
Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Plakasız araçla kapkaç yapan 2 kişi operasyonla ...
Derede mahsur kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Derede mahsur kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı
Gaziantep'te sağanak sele dönüştü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağanak sele dönüştü
ALG Spor Yedek kaleci ile sahaya çıktı 3 puanı aldı
YEREL HABERLER ALG Spor Yedek kaleci ile sahaya çıktı 3 puanı aldı
Gaziantep'te şiddetli yağmur sele neden oldu Sel nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı Bir aracın sel sularında sürüklendiğini söyleyen vatandaşlar jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi
YEREL HABERLER Gaziantep'te şiddetli yağmur sele neden oldu Sel ...
Gaziantep'te şiddetli yağış etkili oldu Yağmurdan kaçanlar sığınacak yer aradı Bir gencin gök gürültüsü ile yaşadığı korku görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep'te şiddetli yağış etkili oldu Yağmurdan ...
Eşini hastane odasında bıçaklayan koca: İstesem hepsini öldürürdüm
YEREL HABERLER Eşini hastane odasında bıçaklayan koca: İstesem ...
Doğum yapan karısını bıçaklayan zanlıdan şok savunma Doğum yapan karısını annesinin gözü önünde bıçaklayan Ahmet Y.: "Eve dönmesi için korkutmak istedim" "İsteseydim üçünü de orada öldürürdüm"
YEREL HABERLER Doğum yapan karısını bıçaklayan zanlıdan şok ...
GAÜN öğrencileri Barış Elçileri Projesi kapsamında İtalya’da
YEREL HABERLER GAÜN öğrencileri Barış Elçileri Projesi kapsamında ...
Alleben’de birlik Türkiye’de bir ilk Cumhur, Cumhuriyet'in 96. yıldönümü nedeniyle 96 dakika boyunca kulaç atacak Başkan Fadıloğlu, herkesi özel organizasyona davet etti
YEREL HABERLER Alleben’de birlik Türkiye’de bir ilk Cumhur, ...
Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında bulunuyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında ...
GAHİB heyeti Meksika’da
YEREL HABERLER GAHİB heyeti Meksika’da
GKV’’li miniklerin yüreği Mehmetçik için atıyor Minik GKV’liler Mehmetçik Vakfı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER GKV’’li miniklerin yüreği Mehmetçik için atıyor Minik ...
GAÜN’de “Hukukta Tıbba Dair Her Şey” Sempozyumu
YEREL HABERLER GAÜN’de “Hukukta Tıbba Dair Her Şey” Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde halka açık konferans Demans Hasta Okulu Düzenleniyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde halka açık konferans Demans ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X