Büyükşehir’den hamam-sauna işletmecilerine eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca, kent merkezinde faaliyet gösteren 15 hamamsauna işletmecisine hamamların tarihçesi, hijyenin tanımıyla, hamamsaunaların temizlik ve düzeni anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü eğitim çalışmaları kapsamında hamamsauna işletmecileri bilinçlendirdi, farkındalık oluşturuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde, zabıta memurutüketici hakları sorumlusu Yaşar Çorukcu, hamamsauna işletmecilerine hamamların tarihçesini, hijyeni, hamamsaunaların temizlik ve düzeni gibi konu başlıklarını anlattı. Hamam kültürünün Sümerlerden bugüne kadar tarihin her çağında, her medeniyetin kültürel bir parçası olduğunu aktaran Çorukcu, Gaziantep’te, Osmanlı mimarisinin önemli yapılarından olan hamamların bir kısmı halen kullanıldığını bildirdi. Çorukcu, kent merkezinde İki Kapılı Hamam, Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa (Tuğlu) Hamamı, Büyük Paşa Hamamı, Keyvanbey Hamamı, Naip Hamamı, Nakıpoğlu Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam, Pazar Hamamı, Göymen Hamamı, Kale Hamamı, Şehitler Hamamı, Şıh Hamamı, Paşa Hamamı’nın bulunduğunu söyledi.

Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz ise, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla hamamsauna işletmecilerine dönük eğitim programı düzenledik. Önümüzdeki günlerde başkanımız, sizleri davet edecek, köklü ve ünü türkülere konu olan hamam kültürümüzün daha da güçlü hale gelmesi için birlikte neler yapabileceğimizi konuşacak. Tüm hizmet sektöründe olduğu gibi bilhassa hamam sektöründe temizliğin ve düzenin ilk başta gelen konu olduğunu hepiniz bilmektesiniz. Bu konulara daha da özen gösterilmesini hatırlatmak adına bu eğitimi düzenledik, el birliğiyle hamam kültürümüzü daha da güçlendireceğiz” dedi.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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