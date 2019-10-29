Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü, Gaziantep'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye, Nizip, Yavuzeli, Nurdağı ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. İlçe merkezlerinde gerçekleşen kutlama törenlere kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan kutlama etkinlikleri İstiklal Marşı ve günün önemine hitaben yapılan konuşmalarla sürdü. Öğrencilerin çeşitli gösteriler de sunduğu kutlamalarda, okunan şiirlerin ardından ise çeşitli konser ve halk oyunları gösterileri de yer aldı.

Düzenlenen yarışmalarda ise dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

GAZİANTEP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:45

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.