Kılıçdaroğlu Gaziantep’te

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla öğle saatlerinde Gaziantep’e geldi. Gaziantep Havalimanı’nda partililer tarafından davul zurna ile karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep’e gelen Kılıçdaroğlu, akşam özel bir otelde düzenlenecek olan ‘Atatürk’ü Anlamak’ adlı seminere katılacak.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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