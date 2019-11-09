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Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

İHA

Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul, Kayseri, Mersin ve Gaziantep’te farklı tarihlerde gerçekleşen 4 faili meçhul evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi, benzer suçlardan kaydı bulunan 2 şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GAZİANTEP

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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