Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul, Kayseri, Mersin ve Gaziantep’te farklı tarihlerde gerçekleşen 4 faili meçhul evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi, benzer suçlardan kaydı bulunan 2 şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GAZİANTEP
09 Kasım 2019 Cumartesi
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