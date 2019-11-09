Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Gaziantep’in Araban ilçe Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, başarılı öğrenciler için temin ettiği toplam 64 çift ayakkabı ve bot’u eğitime motivasyon sağlamaları için öğrencilere hediye etti.

Araban ilçesi Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, ilçeye bağlı Akbudak kırsal mahallesindeki 105 öğrencinin eğitimöğretim gördüğü Akbudak İlkokulu’ndaki ve 153 öğrencinin eğitimöğretim gördüğü Akbudak Ortaokulu’nu ziyaret ederek, Akbudak İlkokulu’ndaki 40, Akbudak Ortaokulu’ndaki 24 başarılı öğrenci olmak üzere toplam 64 başarılı öğrenciye eğitime motivasyon sağlamaları için ayakkabı ve bot hediye etti.

Savcı Açıkyürek, Akbudak Ortaokulu idaresi ile sınıfları ziyaretinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilere Adliye’de ne iş yapılır, savcıların ve hakimlerin görevlerinin ne olduğunu anlatarak, derslerinde başarılar diledi.

GAZİANTEP 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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