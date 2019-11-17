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Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü

İHA

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretine suçüstü

Gaziantep polisi ekiplerince uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince Bülbülzade mahallesinde bir şahsın Uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine, uyuşturucu madde satan ve alan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.
Yakalanan alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkarken, satıcı Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1.410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında Adli işlemlere başlatıldı.

GAZİANTEP

17 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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