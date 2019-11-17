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Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi

İHA

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası sona erdi.
"Cep Herkülü" unvanlı milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun adı ölümünün ikinci yılında Gaziantep’te düzenlenen uluslararası turnuvayla yaşatıldı. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası’nda; Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Gürcistan, İran, İrlanda, Katar, Kosova, Kore, Letonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Türkmenistan, Ukrayna, Venezüella ve Türkiye’den 120 sporcu yer aldı. Turnuva kapsamında sporcular 14 sıklette mücadele etti.

Türkiye’ye 73 kiloda altın madalya
81 kilo erkeklerde toplamda Bulgaristan’dan Bozdihar Andreev 352 kilo, Arnavutluk’tan Erkand Qerımaj 351 kilo, Letonya’dan Ridvars Suharevs 348 kilo kaldırarak ilk üçe girdi. 73 kilo erkeklerde toplamda Türkiye’den Daniyar İsmayilov 347 kilo, Arnavutluk’tan Briken Calja 330 kilo, Türkiye’den Ahmet Turan Okyay 311 kiloyla dereceye girdi. 67 kilo erkeklerde toplamda Bulgaristan’dan Stilyan Grozdev 296 kilo ilk sırada Çek Cumhuriyeti’nden Petr Petrov 294 koliyle ikinci sırada, Türkiye’den Ferdi Hardal 280 kolda üçüncü sırada yer aldı. 61 kilo erkeklerde ise toplamda Gürcistan’dan Shota Mishvelidze 266 kiloyla birinci, Türkmenistan’dan 265 kiloyla Seyitjan Mirzayev ikinci, Türkiye’den Doğan Dönen 254 kiloyla üçüncü oldu.

Kadınlarda iki altın madalya
76 kilo kadınlarda toplamda Türkiye’den Dilara Narn 224 kilo, Türkmenistan’dan Gulnabat Kadyrova 218 kilo, İrlanda Seyedehelham Hosseini 198 kiloyla sıralandı. 64 kilo kadınlarda toplamda Türkiye’den Nuray Levent 213 kilo, Türkiye’den Benfin Altın 210 kilo, Letonya’dan Daniela İvanova 192 kiloyla madalya kazandı. 55 kilo kadınlarda toplamda Türkmenistan’dan Kristina Shermetova 200 kiloyla, Belçika’dan Nina Sterckx 189 kiloyla Bulgaristan’dan Maya İvanavo 179 kiloyla dereceye girdi. 49 kilo kadınlarda ise toplamda Amerika Birleşik Devletleri’nden Elizebeth Jourdan Delacruz 194 kiloyla, Türkiye’den Pelinsu Bayav 164 kiloyla, Bulgaristan’dan Daniela Pandova 152 kiloyla sıralamada yerini aldı.

GAZİANTEP

17 Kasım 2019 Pazar

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