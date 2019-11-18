“Bir Fikrim Var” projesi üniversitelilerle hayat bulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik “Bir Fikrim Var Projesi” kapsamında üniversite öğrencileri, fikirlerini Büyükşehir’le hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seçim beyannamesinde bulunan, Gazi şehirdeki 4 üniversitenin şehrin yaşamından, üretimine katkı sağlamasını ve inovasyon kültürünün yerleşmesini hedefleyen “Bir Fikrim Var” projesi başladı. Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje üniversite öğrencilerinin kendi yetenekleriyle becerileri doğrultusunda edindikleri bilgi ve kazanımları kullanarak girişimcilik, zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmesini ve inovasyon mantığıyla oluşturduğu fikirlere açık olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak projeler kategorize edilerek incelenecek, kriterler doğrultusunda değerlendirilecek, proje sahipleri ödüllendirilecek, ilgili sektörlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlanacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), SANKO Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) içinde faaliyet gösteren İnovasyon Kulübü’ne üye öğrencilerin “Bir Fikrim Var” Projesi’ne bireysel ve grup halinde katılabilecek. Başvurular, http://inovasyon.gaziantep.bel.tr/ProjeFikir adresinden alınacak.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.