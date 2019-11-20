Gaziantep'te “Okuyan genç, değişen şehir” etkinliği 30 dakika sessiz kitap okudular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı’yla Anadolu Öğrenci Birliği’nin ortaklığında “Okuyan Genç, Değişen Şehir” temasıyla “Okuma Şenliği” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki etkinliğe katılan 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi kitaplarını şehir merkezinde hep birlikte okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen 1822 Kasım 2019 ara tatili fırsata çevirmek isteyen çocuklar, okuma şenliğine akın etti. Kitap okuma kültürünün kazanılması hedeflenen etkinlikte okunan kitaplar, yetim evlerine dağıtılmak üzere toplandı.

SEM Dernekleri, BilimDER, FidanDER, İbrahimli Derneği ve Merveşehir Derneği’nin destek verdiği Okuma Şenliği’nde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, gençliğinde okuduğu kitaplardan örnek vererek, “Sizlerin yaşındayken birçok yazarın kitabını ortaokul bitmeden okumuştum. Hocalarımız bizlere mutlaka ayda bir kitap okuma zorunluluğu vermişti ve kitap özetini de anlatmak zorundaydık. İmam hatip olmamıza rağmen tıp fakültesini kazandım. Hasbelkader çoğunuzu tedavi etmişimdir. Bu mekân, daha böyle birçok güzelliğe şahit olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, Türkiye okuma istatistiklerinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Kitapla buluşan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla istatistiklere takılmayın. Ne kadar çok kelime bilirsen o kadar iyi düşünür, ne kadar iyi düşünürsen o kadar iyi üretir, ne kadar çok üretirsen tüketim teknolojisinin bize vermiş olduğu o her şeyi tüketme, kullan at, değer bilmeme mantığından uzaklaşacağız ve kendinizi yetiştirmiş bir birey olarak hayatta yerinizi alırsınız. Kitap okuyarak sadece kendi bireysel gelişiminizi değil hayatınızı da güzelleştiriyorsunuz” diye konuştu.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Başkanı Turgay Aldemir de mekanın çok özel olduğunu aktararak özgür bireylerin, kendini gerçekleştirmiş ve bu toprağın irfan nesli için okumak gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler 30 dakika süreyle sessizce kitap okudular.

GAZİANTEP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:25

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.