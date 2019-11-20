Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları ve yardımyataklık ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 8’i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, hakkında daha önce adli kontrol tedbirleri uygulanan 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:25

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.