Dr. Cavit Göktaş’tan aynı anda iki başarılı ameliyat

Gaziantep’te 12 yıldır mide fıtığı ve reflü şikayeti yaşayan hasta, Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Cavit Göktaş tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cavit Göktaş, yaptığı zor ve riskli ameliyatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gaziantep’te 12 yıldır mide fıtığı ve reflü şikayeti yaşayan 44 yaşındaki Serap Doyar, Op. Dr. Cavit Göktaş’ın aynı anda yaptığı kapalı yöntem reflü ve mide fıtığı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

“12 yıllık şikayetinden 1.5 saatte kurtuldu”

Gaziantep’te yaşayan 44 yaşındaki Serap Doyar, uzun süredir midede ekşime, yanma, ağza acı su gelmesi gibi şikayetler yaşıyordu. Bu nedenle yemek yiyemeyen rahat bir uyku uyumayan Doyar’a, başvurduğu bir hastanede kalp krizi geçirdiği düşünülüp anjiyo yapıldı. Ancak şikayetleri geçmeyen hatta artarak devam eden Doyar, bu sıkıntıdan kurtulabilmek için araştırma yapmaya başladı. İnternet üzerinden yaptığı araştırma sonucu Op. Dr. Cavit Göktaş’ın bu şikayetlerle kendisine başvuran birçok hastayı iyileştirdiğini gören Doyar, hemen Dr. Göktaş ile iletişime geçti. Bunun ardından yapılan tetik ve muayene sonucu Doyar’ın mide fıtığı ve reflüsü olduğu tespit edildi. Hastalıktan uygulanacak cerrahi ile kurtulabileceğini öğrenen Doyar kendini Op. Dr. Cavit Göktaş’a emanet etti. Doyar, Op. Dr. Cavit Göktaş’ın aynı anda yaptığı kapalı yöntem reflü ve mide fıtığı ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından tüm şikayetleri geçen Doyar, “12 yıldır midede ağrı ve yanma şikayetim vardı. Yemek yediğimde göğüs aramda gaz varmış gibi oluyordu. Yemek yiyemiyordum, Su dahi içemiyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Resmen cehennem azabı çekiyordum. Yaşam kalitem düşmüştü. Doktora gitmeye korkuyordum. Bir gün iyice rahatsızlandım. Doktara gittiğimde kalp krizi geçirdiğim düşünülüp anjiyo yapıldı. Ancak şikayetlerim geçmedi. Bunun üzerine araştırma yapıp Op. Dr. Cavit Göktaş’a ulaştım. İyi ki de ulaşmışım. Bana kapalı yöntem cerrahi ile hastalıktan kurtulabileceğimi söyledi. Ameliyatın kapalı olarak yapılacağını duymak beni rahatlattı. Ameliyat çok güzel geçti. Şikayetlerim kalmadı. Ameliyattan iki saat sonra üzerimi kendim giydim, yürümeye başladım. İkinci gün ise sıvı almaya başladım. Doktoruma çok teşekkür ederim. Benim şikayetlerimi yaşayanlar korkamasınlar, hemen Op. Dr. Cavit Göktaş’a başvursunlar. Pişman olmazlar” dedi.

“Erken teşhis önemli”

1,5 saat süren başarılı operasyonu gerçekleştiren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cavit Göktaş, “Hastamız bize göğsünde sıkışma ve reflü şikayeti ile başvurdu. Çektirdiğimiz gastroskopisinde midenin 3’te birinin göğüs boşluğunda olduğunu saptadık. Bu tür hastalar çok nadir görülüyor. Bunu biz, bin hastadan 1015 kişi civarında görüyoruz. Hastamıza daha önce göğsünde ağrı, sıkışma nedeniyle anjiyo yapılmış. Anjiyoda herhangi bir rahatsızlık saptanmamış. Biz mide fıtığı ön tanısı ile hastamızı ameliyata aldık. Mideyi olması gerektiği yere karın boşluğuna çektik. Hastamızın normalde iki ayrı ameliyat olması gerekiyordu. Fakat biz aynı operasyonda hem reflüyü giderdik hem de mide fıtığını onardık. Laparoskopik olarak gerçekleştirdiğimiz ameliyatla, fıtıklaşıp göğüs boşluğuna taşan mideyi eski yerine çekerek, yeniden kaçmayı önleyici bariyerler oluşturduk. Hastamızın durumu şu an gayet iyi, şikayetleri ortadan kalktı. Operasyonun 2.günü hastamızı taburcu ediyoruz. 35 gün içerisinde normal yaşamına devam edebilir. Burada esas sorun, mide asitinin yanlış bir ortama doğru geçmesi ve oradaki hücreleri tahrip etmesinden kaynaklıdır. Reflüsü olanların yaklaşık olarak yüzde 40’ ında mide fıtığı vardır ve bu bozukluk, cerrahi şekilde giderilirse tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu hastalıkta erken teşhis önemlidir. Çünkü ani solunum sıkıntısı geliştiği zaman hastaneye yetişmekte zorlanabilir ve boğulma tehlikesi yaşanabilir. O nedenle bu şikayetleri olanlar bir an önce ameliyat olsun“ diye konuştu.

GAZİANTEP 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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