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Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü kutlama programı kapsamında Gaziantep'e Değer Katanları ödüllendirdi.

Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abulkadir Konukoğlu: “Bu ödülü babam adına alıyorum”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü kutlama programı kapsamında Gaziantep’e Değer Katanları ödüllendirdi.
Ödüllendirilenler arasında bulunan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ödülü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin kurucusu babası merhum Sani Konukoğlu adına aldığını söyledi.
Merhum Sani Konukoğlu’nun 1993 yılında temelini attığı hastaneyi, 2013 yılında SANKO Üniversitesi’ni kurarak geliştiren ve SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep’e Değer Katanlar ödülüne layık görüldü.
Eğitim, vakıf, sanat, medya başta olmak üzere Gaziantep’e birçok alanda değer katan 11 ismin ödüllendirildiği gecede, ödülleri Vali Davut Gül, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.
Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü programına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Sermet Atay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Kemal Çok dinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziler, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.
Ödülü babam adına alıyorum
Eğitime kattığı değer ve SANKO Üniversitesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdiği için ödüllendirilen Abdulkadir Konukoğlu, Vali Davut Gül’ün takdim ettiği ödülü babası merhum Sani Konukoğlu adına aldığını belirterek, “Mutluyum Türkiye’de doğmuşum, mutluyum Gaziantepliyim”dedi.
Konukoğlu, “Hastaneyi ve üniversiteyi kurarken Gaziantep’in sağlık standartlarını üst sıralara taşımayı hedefledik. Önce hastaneyi, sonra üniversiteyi kurduk. Üniversitede sadece tıp ve sağlık bölümleri var. Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep diyoruz. Daha hayata geçirecek çok projemiz var, inşallah zaman içinde göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’e değer katan 11 isim ödüllendirildi
Programda, Gaziantep’e sundukları katkılardan dolayı SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun yanı sıra, Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı Mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı Mütevellisi Zeki Güzelbey, ElHac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı Mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep, Tufan Büyükuzun, Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu, Nermin Yurteri, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu, Ahmet Muktad Ziylan, Ökkaş Eruslu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu’ya teşekkür plaketi verildi.
Abdulkadir Konukoğlu
Abdulkadir Konukoğlu, Anadolu sanayileşmesinin önderlerinden Sani Konukoğlu’nun ilk çocuğu olarak 1948 yılında dünyaya geldi.
Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya büyük ilgi duyan Abdulkadir Konukoğlu, 1963 yılında iş hayatına atıldı; çıraklıktan başlayıp, işletmenin her kademesinde görev yaptı. Babası Sani Konukoğlu’nun vefatı sonrasında 1994 yılında Sanko Grubu şirketleri başkanlığına getirildi.
Kardeşleriyle birlikte SANKO’yu Türkiye’de sanayileşmenin sembolü haline getiren, yatırımlarında insan odaklı kararlar veren ve büyük bağlılık duyduğu Türkiye’nin çıkarlarını her türlü ticari beklentinin önüne koyan Abdulkadir Konukoğlu, sosyal sorumluluk misyonunu da hiçbir zaman ihmal etmedi.
Bu anlayışla SANKO ve Konukoğlu ailesi tarafından şimdiye kadar üçü fakülte binası olmak üzere 23 okul yaptırılıp devletin ilgili kurumlarına devredilmesini, 14 cami inşa ettirerek ibadete açılmasını, eğitimde kalite ve çıtayı yükseltmek amacıyla Sanko Okulları ve sağlık sektöründe üst düzey profesyoneller yetiştirmek hedefiyle SANKO Üniversitesi’nin kurulmasını sağladı. Başarılı iş hayatının yanı sıra, değişik dönemlerde, "Gaziantepspor Kulübü Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı, TOBB Tekstil Danışma Kurulu Başkanlığı, Gaziantep Tekstil Sanayi İşverenleri Derneği Başkanlığı, Gaziantep Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Başkanlığı, TOBB Serbest Bölgeler Kurulu Kurucu Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği, TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdulkadir Konukoğlu, halen Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanlığı, Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığı, Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve SANKO Holding Onursal Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Paylaşmak Mutluluktur anlayışı ile hareket eden ve Rüzgar Durmuşsa Küreklere Asılın sözü ile çalışma azmi ve mücadeleci yönünü ortaya koyan Konukoğlu, şimdiye kadar; 2 kez Milli Prodüktivite Merkezince olmak üzere, ülkemizin önde gelen yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler tarafından; Yılın En İyi İş adamı, Yılın En İyi İşletmecisi, Yılın Girişimcisi, Yılın Altın Adamı, Yılın En Başarılı İş adamı, Stratejik Vizyon Sahibi İş adamı, Yılın Sanayicisi ve Yedi kez Anadolu’nun En Etkili İş İnsanı ödüllerine layık görüldü, Yaptırdığı okullar ve sağladığı burslar nedeni ile Eğitime Hayat Verenler Onur Listesi’ne alındı. Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Üstün Hizmet Ödülü, Gaziantep Üniversitesince Fahri Doktora Unvanı ve Toplumsal Duyarlılık Ödülü, Vakıflar Genel Müdürlüğünce de Vakıf İnsan Ödülü verilen Abdulkadir Konukoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

GAZİANTEP

26 Aralık 2019 Perşembe

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