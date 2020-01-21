Feci kazada ölen baba ve olunun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobilin yan şeritteki tır ile çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

NurdağıGaziantep yolunun 7. kilometresinde dün akşam saatlerinde seyir eden Muhammed Elcüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.'nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aliye Haffar (38), oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralanmıştı. Kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Elcüneyd ailesinin yakınlarına teslim edildi. Muhammed ve oğlu Hüsam Elcüneyd’in cenazeleri defnedilmek üzere Kilis’e götürüldü.

GAZİANTEP 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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