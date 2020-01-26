Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oynanan İslahiye Belediyespor ile Yavuzelispor amatör küme maçı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına amatör kümede oynanan İslahiye Belediyespor ile Yavuzelispor arasında oynanan maç saygı duruşu ile başladı.Yapılan anons üzerine tüm oyuncular ve seyirciler Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İslahiye Belediyespor'lu futbolcular, maça siyah forma ile çıktı.

İslahiye Belediyespor, Yavuzelispor’u sahasında 21'lik skorla yendi.

GAZİANTEP 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

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