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Parkta ölü bulunan gencin cinayet zanlısı eski arkadaşı çıktı Gencin akıllara durgunluk veren ...

İHA

Gaziantep'te 3 gün önce bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Samet Çalışkan'ın daha önceden husumetli olduğu öğrenilen eski arkadaşı Furkan U. tarafından akıllara durgunluk veren bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Parkta ölü bulunan gencin cinayet zanlısı eski arkadaşı çıktı Gencin akıllara durgunluk veren cinayet planıyla öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te 3 gün önce bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Samet Çalışkan’ın daha önceden husumetli olduğu öğrenilen eski arkadaşı Furkan U. tarafından akıllara durgunluk veren bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Gaziantep Çamlık Park'ta 9 Şubat Pazar günü ölü bulunan Samet Çalışkan’ın bıçaklanarak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlıların peşine düştü. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların izini süren ekipler, kimliklerin belirlenmesinin ardından operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 10 ayrı noktada yapılan operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

Sır perdesi aralandı
Yakalanan zanlıların ifadelerinin ardından sır perdesi de aralandı. Gözaltına alınan zanlıların ifadelerine göre, Samet Çalışkan’ın yaklaşık bir buçuk yıl önce arkadaşı olan Furkan U.’yu tartışma sonucu bıçakla yaraladığı ve aralarında husumet başladığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklama olayı nedeniyle aralarına husumet giren iki arkadaştan Samet Çalışkan'ın Furkan U.'dan sürekli kaçtığı öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren plan
Furkan U.'nun husumetli olduğu eski arkadaşı Samet Çalışkan'a ulaşmak amacıyla kız ismiyle bir sosyal medya hesabı açıp Samet'e arkadaşlık isteği gönderdiği iddia edildi. Gelen isteği kabul eden Samet, durumdan şüphelenmesi nedeniyle yazıştığı kişiyle parkta buluşma talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesi üzerine Samet, Düztepe Mahallesi'nde bulunan Çamlık Parkı'na giderek beklemeye başladı. Bu sırada kız arkadaşı S.A. ile parka giden Furkan U., bir süre Samet'in kız arkadaşıyla görüşmesini uzaktan takip etti. Kız arkadaşının konuştuğu kişinin Samet Çalışkan olduğunu kesinleştirmesi üzerine ortaya çıkan Furkan U. ve yanındaki arkadaşları Samet ile tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede Samet Çalışkan bıçaklanarak yaralandı. Samet'in kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından Furkan U ve yanındakiler hızla parktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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