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Op. Dr. Ebru Ersoy, İnfertilite (gebe kalamama) ile ilgili açıklama Infertilite (Gebe Kalamama) ...

İHA

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Ebru Ersoy, infertilite (gebe kalamama) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Ebru Ersoy, İnfertilite (gebe kalamama) ile ilgili açıklama Infertilite (Gebe Kalamama) nedir, tedavisinde neler yapılmaktadır

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Ebru Ersoy, infertilite (gebe kalamama) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Ebru Ersoy, bir yıl boyunca düzenli (haftada 23 kez) olarak korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama durumunun infertilite olduğunu vurguladı. Ebru Ersoy, gebe kalamama sorunun nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamada bulundu.
Eşler ne zaman infertilite nedeni ile uzman doktora başvurmalıdır
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Op. Dr. Ebru Ersoy, infertilite ile ilgili eşlerin yapması gerekenler ve ne zaman uzman doktora başvurması gerektiği hakkında konuşarak, “Risk faktörü bulunmayan eşlerin 1 yılın sonunda gebelik oluşmamış ise uzman doktora başvurmaları önerilir. Ancak kadın için 35 yaş ve üzeri olması, adet düzensizliği öyküsü (Polikistik over sendromu), geçirilmiş rahimtüpyumurtalık hastalığı ya da cerrahisi öyküsü, ailede erken menopoz öyküsü, kemoterapi ve radyoterapi öyküsü varlığı, erkek için inmemiş testis operasyonu, kemoterapi ve radyoterapi öyküsü varlığı durumunda risk faktörü mevcuttur. Bu durumu bulunan çiftler için 6 ayın sonunda gebelik oluşmamış ise uzman doktora başvurmaları önerilir. İnfertilite değerlendirmesi için çiftlerin doktora birlikte gelmesi önerilir. Öncelikle eşlerin anamnezi (klinik öyküsü) alınır. Eşlerin üreme sağlığını olumsuz etkileyebilecek sigaraalkol gibi alışkanlıkları, obezite varlığı ve bilinen başka sistemik hastalıkları değerlendirilir. Ardından fizik muayene ve tetkikler yapılır” dedi.
İnfertilite nedenleri nelerdir
İnfertilite’nin nedenleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ebru Ersoy, “İnfertilite nedenleri kadın kaynaklı olarak yumurtlama bozukluğu, yumurta sayısının azlığı, rahmin yapısal sorunları, tüplerin kapalı olması, rahim ağzı patolojileri, cinsel fonksiyon bozuklukları gibi durumlar sayılabilir. Erkek kaynaklı olarak ise sperm sayı anormallikleri, hormonal bozukluklar, cinsel fonksiyon bozuklukları infertilite nedenlerindendir. Ancak tüm tetkikleri normal olmasına rağmen bugünkü son teknoloji ile altta yatan belirli bir neden bulunamayan olgular açıklanamayan infertilite olarak değerlendirilir. Hangi tetkikler istenir. Kadın için özellikle yumurtalıklar, rahim ve tüpler başta olmak üzere tüm üreme yapıları detaylı olarak değerlendirmek için kan tetkikleri (hormon düzeyleri), ultrason, rahim filmi temel tetkiklerdir. Erkek için ise sperm sayısının değerlendirilmesi için semen analizi, gerekirse kan tetkikleri yaygın yapılan tetkiklerdir. Ardından bu tetkiklerin sonuçları değerlendirilerek infertilite nedeni saptanmaya çalışılır” ifadelerini kullandı.
İnfertilite tedavileri nelerdir
İnfertilite’nin tedavi yöntemlerinden de bahseden Op. Dr. Ersoy, “Çiftimizin klinik değerlendirmesini tamamladıktan sonra tedavi seçeneklerinin hangisinin ya da hangilerinin kendilerine uygun olduğu anlatılır. Gerekiyorsa laparoskopi ve histeroskopi gibi jinekolojik ameliyatlarla rahim, tüp ve yumurtalıkta gebelik oluşumunu engelleyici bir yapı varsa cerrahi olarak tedavi edilir. Amaç, mümkün oldukça ilk basamakta fizyolojiye (doğal) en yakın tedavilerle başlanıp, basamak halinde ilerlemektir. Bu tedaviler çoğunlukla halk arasında hap, iğne, aşılama şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak bunlarla başarı elde edilemediğinde ya da sadece tüp bebek yöntemi ile gebeliğin sağlanabileceği vakalarda direkt olarak daha karmaşık bir tedavi yöntemi olan tüp bebek tedavisine geçilmektedir. İnfertilite ve tüp bebek konusunda deneyimli uzman tarafından kişiye özgü tedavi protokolleri uygulanır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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