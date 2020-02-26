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Mehmet Büyükekşi: Başakşehir karşısında taraftarlarımızı mutlu edeceğiz

DHA

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Göztepe karşısında son dakikalarda bulunan gol ile kazanılan beraberliğin kendileri için bir puandan çok daha fazlası olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü'nün alkışı hak ettiğine inandığını söyledi.
"GERÇEK BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK"
Başkan Mehmet Büyükekşi, Göztepe maçında alınan puanın bir puandan daha fazlası olduğunu ifade ederek, "Göztepe deplasmanı, Türkiye'deki futbol atmosferi açısından ligin en zor karşılaşmalarından biri. Gerçekten muhteşem bir stadyuma kavuştular ve alkışlanacak bir taraftar potansiyeline sahipler. Karşılaşma öncesi Göztepe karşılaşmasına takımımızın puan veya puanlar almak için gideceğini dile getirmiştim ve güvenimiz bir kez daha boşa çıkmadı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz gerçekten ortaya karakter koydular. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar, futbolu asla çirkinleştirmeden büyük bir mücadele örneği sergilediler. Son dakikalarda bulduğumuz gol ile bir puanı almış olabiliriz ancak maçın geneline baktığımız zaman iki puan kaybeden takım olduk diyebiliriz. Takımımızın artık uyum sorununu tamamen bıraktığını, üstelik sahada futbol oynarken zevk alan ve veren bir takım olduğunu görebiliyoruz. Bu performanstan dolayı takımımızla görüşerek, hepsini tek tek tebrik ettim. Aldığımız sonuçlar kadar gösterdiğimiz bu mücadele taraftarlarımızı da mutlu ediyor. İyi gidişatımızın süreceğinden en ufak şüphemiz bulunmuyor" dedi.
"TAKIMIMIZDA HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"
Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine rağmen toplanılan 31 puanın alkışlanacak bir başarı olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Gerçekten zorlu durumlardan bu seviyelere gelebilmek, aile ortamının sağlanmasının sonucudur. Kulübümüzde görev yapan herkes elinden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyor ve bu bizi farklı kılıyor. Bir süredir sağlık sorunlarımdan ötürü takımımızın yanında olamıyorum ancak bu süreçte yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız büyük özveri gösteriyor ve kendilerine de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımızla bir araya geldiğimizde, onlarla yaptığımız görüşmelerde en ufak şikayet almıyoruz aksine hepsini her zaman güler yüzleriyle görüyoruz. Futboldaki en önemli şeylerden birisinin manevi açıdan futbolcunun güçlü olmasını sağlayabilmektir. Hocamız Sumudica ile de bu konuda sürekli iletişim halindeyiz ve gidişattan oldukça memnunuz. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz ancak puan durumundan da anlaşılacağı üzere alkışı hak edecek bir performans sergiliyoruz. Ancak tüm bunlar işimizin bittiğini ifade etmiyor, önemli olan bu başarıyı istikrarlı hale getirebilmek. Takımımızın alacağı sonuçların, milyonlarca hemşerimizin sabah uyandığındaki ruh halini dahi etkilediğinin bilincindeyiz. Bizim görevimiz Gaziantep şehrine yakışır hareket edip, onları mutlu etmek. Çok daha güzel günlerin bizi beklediğini tüm içtenliğimle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 
"LİG ŞU AN BAŞLAMIŞ OLSA, HEDEFİMİZ BAMBAŞKA OLURDU"
Takımın son haftalarda göstermiş olduğu mücadelenin gelecek açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Büyükekşi, "Sezona 17 transferler başladık, devre arasında üç arkadaşımızı daha aramıza kattık. Genel tabloya baktığımız zaman yaklaşık yirmi yeni futbolcuyla bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak 23. Hafta sonunda takımımızın geldiği seviyeyi görünce, lig eğer şuan başlamış olsaydı diye de düşünmeden geçemiyorum. Artık Gaziantep Futbol Kulübü oturmuş bir kadroya sahip ve sahada ne yapmaya çalıştığını bilen bir takım. Süper Lig'de mücadele eden diğer on beş rakibimiz gibi bizlerde burada oturmuş bir kadroyla mücadele edebilsek ve lig şuan başlamış olsaydı hedefimizi çok daha farklı belirlerdik. Gelecek sezonlar adına Türk futbolunda söz sahibi olabilecek bir takım olma yolunda ilerlemek istiyoruz ve geldiğimiz noktanın her Gaziantepli için sevindirici olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"GAZİANTEP MARKASINA YAKIŞIR ŞEKİLDE DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Göztepe karşılaşması öncesinde futbolcuların ve teknik heyetin tribünlere baklava dağıtmasının ardından gelen dostluk mesajlarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Büyükekşi, "Misafirperverlik denince akla gelen ilk şehirlerden birisi Gaziantep'tir. Ancak bu hassas davranışlarımızı sadece Gaziantep'te değil, nereye gidersek gidelim aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Şuan da Gaziantep şehrinin en önemli markasıyız ve şehrimizi temsil ediyoruz. Göztepe yeni stadyumundaki ikinci maçını bizle oynadı ve dost kulübümüzün heyecanını en az onlar kadar biz de yaşadık. Kendilerine de karşılaşma öncesinde baklava ikram ederek, onlara tatlı bir hayırlı olsun dileğinde bulunduk diyebiliriz. Gerçekten taraflı tarafsız herkesten bu konuda inanılmaz güzel ve dostluk içeren mesajlar aldık. Türk futbolunda sorunların değil dostluğun hakim olmasını istiyoruz. Bu tarz güzel tabloları da tekrarlayacağız ve Gaziantep markasına yakışır şekilde davranmaya devam edeceğiz" dedi.   
"BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, "Fikstüre baktığımız zaman gerçekten zorlu bir dönemeçten geçiyoruz. Üst üste zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz ve iyi skorlar aldıkça takımımızın özgüveni daha da yükseliyor. Bu haftada lig lideri olan Medipol Başakşehir kulübümüze misafir olacağız. Süper Lig'de yıllardır istikrarlı olarak başarılar kazanan ve ülkemizi Avrupa'da da temsil eden bir kulüple karşılaşacağız. Ancak kimseden çekinmiyoruz ve sahada da bunu rakiplerimize hissettiriyoruz. Umut ediyorum ki takımımız bu karşılaşmada da elinden gelenin en iyisini sahaya koyarak, taraftarlarımızı ve şehrimizi mutlu etmeyi sürdürecektir. Kimseden en ufak bir çekinmemiz söz konusu değil, bunu da futbolseverlere oynayacağımız futbolla bir kez daha göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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