GAÜN öğrencileri fuara katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlığı Programı öğrencileri Gaziantep 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı.

Gaziantep 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’na yapılan geziyi organize eden Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal ile Öğretim Üyesi Negar Ebrahim Pour Mokhtar ile birlikte fuar alanını gezen öğrenciler, görevlilerden bilgi aldı. Ekip, fuar gezisinden sonra GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci’yi ziyaret etti ve geziyle ilgili bilgi verdi.

Katılımcı öğrenciler gezinin çok faydalı geçtiğini ve daha sık bu tür organizasyonların olması talebinde bulundu. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci de bu tür etkinliklere daha çok önem vereceklerini belirtti.

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