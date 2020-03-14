GTB'ler fırsatçılara karşı birlikte hareket edecek.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, korona virüs nedeniyle dünya ekonomisine ve ticaretinin de büyük zarar gördüğü süreci fırsat olarak kullanmak isteyenlere imkan fırsat vermeyeceklerini söyledi.

GTO Başkanı Tuncay yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel salgın” ilan edilen COVİD19 (koronavirüs) küresel ekonomide ve ticarette yavaşlamaya ve tedarik zincirinde bozulmalara yol açtığını hatırlatarak, bu durumu insan sağlığını hiçe sayarak, iş etiğine yakışmayacak şekilde kullanan firmalar, haksız fiyat artışları yaparak vatandaşı mağdur ettiğini kaydetti. 81 ildeki Oda ve Borsaların bu konuya duyarsız kalmayarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak 81 ildeki oda ve borsalarımızla birlikte ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştırmaya başlıyoruz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Böylesi bir ortamda fırsatçılık yapmaya kalkarak vatandaşın mağduriyetine ve haksız rekabete sebebiyet veren firmalar için disiplin mekanizmalarımız kararlılıkla çalıştırılacaktır" dedi.

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