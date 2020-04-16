Şahinbey’de pazar yerlerinin günü değişti

Şahinbey Belediyesi korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından kurulamayan pazarların günlerini değiştirdi.

Şahinbey Belediyesi esnafın elindeki ürünlerin ziyan olmaması hem de vatandaşların meyvesebze ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için çözüm üretti. Vatandaşın daha güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından belirlenen günlerde kurulan semt pazarları hafta sonu değil, hafta içi açık olacak.

Semt pazarlarının günleri ve yerleri

Pazartesi günü Esentepe Semt Pazarı, Salı günü Güneş ve Kılınçoğlu Semt Pazarları, Çarşamba günü Karataş, Perilikaya ve Narlıtepe Semt Pazarları, Perşembe günü Deniz, Akkent ve İstiklal Semt Pazarları Cuma günü ise Mavikent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı ve Güneykent Semt Pazarı olarak belirlendi.

“Vatandaşlarımız ve pazarcılarımız mağdur olmayacak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarının kurulmasında değişlikler yapıldığını belirterek, “Hükümetimiz korona virüsü tedbirleri çerçevesinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması getirdi. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın alışverişlerinde mağdur olmaması ve pazarcıların ürünlerini satabilmeleri için, hafta sonunda kurulan Pazar yerlerinin tarihlerini değiştirdik. Böylece vatandaşlarımız mağdur olmadan kurulan semt pazarlarından korona virüsüne karşı uygulanan tedbirler çerçevesinde alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilecekler” diye konuştu.

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